Ensino superior. Corte de 1100 vagas em Lisboa e Porto vai avançar

O anúncio do corte no número de vagas no Ensino Superior em universidades de Lisboa e do Porto, que veio a público em fevereiro, foi recebido com muitas críticas pela comunidade académica e pelas próprias instituições. Ainda assim, vai avançar. No próximo ano letivo, as universidades e politécnicos de Lisboa e do Porto terão de abdicar de 5% das suas vagas no concurso nacional de acesso - cerca de 1100, conta o “Público” esta terça-feira.

De acordo com o matutino, a versão final do despacho de Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, será publicada hoje e pouco difere do documento que foi alvo de discussão e crítica generalizada há três meses.

Este diploma é justificado pelo ministério com a necessidade de corrigir os “evidentes desequilíbrios territoriais na evolução recente do ensino superior público”, lê-se.

Ao todo, são nove as instituições que terão de reduzir vagas com efeitos já no próximo concurso nacional de acesso, que deverá arrancar a 18 de julho: Universidade de Lisboa; Universidade Nova de Lisboa; ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa; Instituto Politécnico de Lisboa; Universidade do Porto e Instituto Politécnico do Porto, bem como Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril e as escolas superiores de Enfermagem de Lisboa e do Porto. Em 2017, estas instituições disponibilizaram 22 mil lugares para novos alunos. Terão agora de cortar cerca de 1100 vagas.

De fora da lista de cortes de vagas fica a Escola Náutica Infante D. Henrique, em Oeiras, e os cursos de Medicina e os de Física e Tecnologia Nuclear.

Em contrapartida a estes cortes, as restantes universidades do país podem aumentar em 5% os lugares disponíveis, preferencialmente em cursos nas áreas das ciências da vida, física, matemática, informática e engenharias, esclarece a tutela na versão final do despacho a que o matutino teve acesso.