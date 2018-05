Conselho Nacional de Ética preocupado com fraude na investigação científica

De acordo com um relatório do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) sobre a integridade na investigação científica, datado de fevereiro de 2018, existe, neste momento em Portugal, “um conflito entre o valor da verdade em ciência e a lógica imposta pelas métricas de avaliação dos investigadores e das instituições”. Estas circunstâncias, por sua vez, podem levar a que alguns investigadores fabriquem resultados ou omitam dados indesejáveis à sua investigação.

A tensão ética e produtiva “tem obrigatoriamente que ser revisitada”, indica o documento revelado esta segunda-feira pelo “Público”. A solução deverá passar pela criação de uma entidade - personalidade ou comissão - que controle “potenciais situações de má conduta”, em todas as instituições de investigação e do ensino superior, indica o relatório.

Este novo orgão deverá tratar casos relacionados com “suspeitas de fabricação, falsificação e de omissão deliberada de dados indesejáveis, que são violações graves do ethos da investigação”.

Portugal é “um dos poucos países que não tem uma estratégia política nacional relativamente a este assunto”, justificou a relatora do documento e conselheira do CNECV, Ana Sofia Carvalho, em declarações ao matutino.

Esta falha “compromete não só a investigação dessas questões como também, no futuro, a credibilidade dos nossos cientistas”, disse.