Costa: “É preciso que Portugal nunca perca de vista que, com mais irritante menos irritante, Angola será sempre um parceiro insubstituível”

O problema do “irritante” que separava Portugal e Angola ficou resolvido na quinta-feira, com a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de enviar o processo de Manuel Vicente para Angola - já o disse Augusto Santos Silva. Por coincidência, António Costa estava a dar uma entrevista ao “Diário de Notícias”, quando veio a público aquela novidade. O primeiro-ministro reagiu ainda “a quente” à notícia.

Segundo o matutino, Costa revelou, então, que já sabia que aquela decisão tinha sido tomada na semana passada, apesar dessa informação não constar do comunicado do Tribunal. “Olhe, foi resolvido na semana passada, quando o Tribunal da Relação decidiu remeter o processo relativo ao ex-vice-presidente Manuel Vicente para Angola, como tinha sido solicitado por Luanda”, disse.

Com a visita do ministro da Defesa à capital angolana marcada para a próxima semana, António Costa atribuiu um significado especial àquela resolução judicial para a relação entre os dois países.

“Os ministros têm ido com frequência a Angola. O ministro da Agricultura esteve lá, o ministro dos Negócios Estrangeiros esteve lá, eu já me encontrei duas vezes com o presidente João Lourenço desde que ele tomou posse e, portanto, essa relação tem vindo a desenvolver-se com normalidade. E tenho esperança de que com esta decisão da Relação o "irritante" que existia fique ultrapassado”, atirou Costa.

De acordo com o primeiro-ministro, agora que o “irritante” entre os dois países findou, estes podem regressar a outras emoções mais saudáveis. “Temos sempre uma relação excessivamente emocional uns com os outros, mas essas relações emotivas tanto dão excesso de amizade como, às vezes, excesso de tensão por pequenos factos. Mas acho que é preciso que Portugal nunca perca de vista que, com mais incidente menos incidente, mais irritante menos irritante, Angola será sempre um parceiro insubstituível”, afirmou.