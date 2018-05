Bancos multiplicam lucros no primeiro trimestre: ganharam mais 490 milhões de euros

Entre janeiro e março, os lucros dos bancos portugueses aumentaram 37 vezes, por comparação com o mesmo período do ano passado, avança o “Diário de Notícias” esta sexta-feira. Ao todo, ganharam mais de 490 milhões de euros.

Para estes bons resultados contribuiu o aumento de muitas comissões bancárias e menos custos com o malparado. A Caixa Geral de Depósitos é exemplo disso: o banco do Estado anunciou na quinta-feira um lucro de 68 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, depois de prejuízo de 39 milhões um ano antes.

Excluindo o Novo Banco, que ainda não apresentou contas para o primeiro trimestre, os quatro maiores bancos nacionais tiveram um lucro acumulado de 494,1 milhões de euros, quando há um ano só tinham alcançado o saldo de 13,4 milhões.

De acordo com “DN”, parte significativa desta melhoria foi protagonizada pelo BPI. No primeiro trimestre do ano passado, o banco dominado pelos catalães do CaixaBank perdeu 122 milhões devido a efeitos extraordinários em Angola; já nos primeiros três meses deste ano lucrou 210 milhões de euros. E mais: o banco ganhou 60 milhões extra com a venda da posição que tinha na Super Bock.