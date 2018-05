Nunca houve tantos portugueses a ganhar mais de 3000 euros

Nunca, desde que os registos do Instituto Nacional de Estatística (INE) começaram, houve um número tão alto de portugueses a receber três mil euros (limpos) ou mais por mês, avança o “Diário de Notícias” esta quinta-feira.

No primeiro trimestre de 2018, o número de trabalhadores (por conta de outrem) nesta categoria disparou 30% face a igual período de 2017. Ao todo, existem, neste momento, cerca de 37,5 mil portugueses com salários superiores a três mil euros.

Segundo o matutino, há vários fatores que ajudam a explicar o aumento significativo do número dos mais bem pagos: a eliminação gradual da sobretaxa do IRS (medida que deixou para o fim o acerto dos salários mais altos), a subida do salário mínimo, a criação de emprego mais forte em profissões mais qualificadas.

Por exemplo, o grupo dos “especialistas das atividades intelectuais e científicas”, que engloba profissões como médicos e professores, expandiu-se a um ritmo significativo de 7% no primeiro trimestre de 2019. No mesmo sentido, o número de “trabalhadores qualificados da indústria e da construção” cresceu mais de 12%.