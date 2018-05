Câmara de Lisboa não anulou leilão em que rendas duplicaram

A Câmara de Lisboa recuperou oito casas e, através da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU, promoveu um leilão para o arrendamento destas. No regulamento do concurso, estava estabelecido que as habitações estariam abrangidas pelo Programa Renda Acessível - ou seja, teriam valores máximos e simbólicos - algo que, de certa forma, ia contra o objetivo do leilão. Para complicar ainda mais esta situação, terminado o leilão, veio a constatar-se que os valores das rendas tinham mais do que duplicado e houve, inclusive, empresas de arrendamento de habitações a concorrer.

Agora, a Câmara de Lisboa está numa encruzilhada, escreve o “Diário de Notícias” esta quinta-feira. Era suposto este leilão ter sido anulado, mas já tinha sido comunicado aos maiores licitadores do leilão que as suas propostas tinham sido as melhores.

Na semana passada, os oito inquilinos que fizeram as propostas mais altas pelos imóveis recuperados pela Lisboa Ocidental SRU foram recebidos por uma jurista da câmara e por uma adjunta do gabinete do vereador Manuel Salgado.

“A única coisa que queriam era averiguar casos de emergência. Saber em que situação se encontram as pessoas e avaliar os danos causados”, disse um dos inquilinos, que preferiu manter o anonimato, ao “DN”.

Quando questionou se a CML estaria a avaliar o valor de possíveis indemnizações, as técnicas afirmaram que esse cenário não está em cima da mesa. Do lado dos inquilinos, mantém-se a intenção de levar o caso a tribunal.

“O procedimento não foi anulado. Eles dizem que está suspenso para futura anulação. Para ser anulado é preciso existir um ato jurídico que explique os motivos do cancelamento. Porque nas regras do leilão não está prevista a sua anulação”, explicou a vencedora do concurso.

Segundo o matutino, na Assembleia Municipal do dia 24 de abril, o vereador Manuel Salgado afirmou que o leilão resultou de um “mal-entendido” entre a CML e a SRU. A mesma justificação foi dada por Fernando Medina a 26 de abril.