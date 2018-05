Grupo especial de combate a incêndios não terá equipamento necessário até julho

O Governo de António Costa estabeleceu como prioridade para 2018 a prevenção e combate célere aos fogos, depois das tragédias do verão passado. Para isso, decidiu investir na contratação de mais 500 militares da GNR para integrarem os Grupos de Intervenção de Protecção e Socorro (GIPS), força responsável pelo combate inicial aos fogos - que intervêm durante os primeiros noventa minutos -, de forma a dominar as chamas.

Esta força, em teoria, será mais especializada, terá melhores equipamentos e estará melhor preparada para intervir nas situações de grande risco inicial do que os bombeiros voluntários. Mas isto é na teoria.

De acordo com o “Público” esta quarta-feira, a uma semana dos novos elementos do GIPS terminarem a formação, estes ainda não têm equipamento de protecção individual (EPI), não têm luvas, carros, rádios, telemóveis, computadores ou impressoras, nem sequer condições de descanso em todos os centros de meios aéreos onde vão ficar sediados. Mais: nenhum dos novos elementos do GIPS sabe ainda quais os locais onde serão colocados.

Estas necessidades constam de um balanço interno feito por um comandante do GIPS, num e-mail a que o matutino teve acesso. Na prática, isto implica que os profissionais do GIPS podem começar a trabalhar no verão sem estar em plena força.

“Nesta data [a 15 de Maio, quando concluírem a formação] passamos a contar com cerca de 1070 militares, mas não temos Equipamento de Protecção Individual (EPI) - capacete, cogula, luvas, farda, etc -, nem viaturas para os transportar”, escreveu o major Cura Marques, num e-mail que escreveu para prestar contas aos seus homens do estado da força.

Segundo o “Público”, os mil homens do GIPS (dos quais fazem parte os 500 novos que ainda estão em formação na Figueira da Foz) vão ser distribuídos por 33 centros de meios aéreos espalhados pelo país e integrarão equipas transportadas para incêndios nos helicópteros da Proteção Civil sempre que estes forem acionados.

Nas contas do major Cura Marques, a “normalidade” só chegará mais tarde, já quase a meio da época de incêndios. Só em julho o GIPS terá “a possibilidade” de ter tudo para poder trabalhar a 100%, disse.