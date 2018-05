Pedro Nuno Santos contraria Santos Silva: “O sucesso deste Governo e desta maioria nada deve à terceira via”

Faltam cerca de três semanas para o congresso do PS, mas a discussão interna já arrancou. Inclusive, entre membros do Governo. Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, publica esta sexta-feira um texto de opinião, no “Público”, que colide em vários pontos com outro assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva há duas semanas, no mesmo matutino.

Segundo Pedro Nuno Santos, a decisão tomada em 2015 de “construir com a esquerda parlamentar uma solução de governo maioritária”, alternativa à viabilização de um governo de direita, “pode ter salvo o PS do destino de outros partidos europeus da mesma família política”.

Mais: ao contrário do que Santos Silva defendeu há 15 dias, “o sucesso deste Governo e desta maioria nada deve à terceira via. O PS não precisou de mercadorizar os serviços públicos, de liberalizar o mercado laboral, de diabolizar os “radicalismos programáticos”, de estigmatizar os mais fracos ou de ignorar os abusos do mercado para obter bons resultados sociais, económicos e orçamentais para merecer o apoio popular”.

A solução governativa de 2015, aponta o responsável pelos Assuntos Parlamentares, traduziu-se “num programa político que restituiu a esperança de uma vida melhor a muitos portugueses”. A configuração inédita da nova maioria “enriqueceu a democracia, trazendo para a esfera governativa partidos que representam cerca de um milhão de portugueses”.

O trabalho conjunto com BE e PCP/Verdes (e, desta forma, o seu respetivo eleitorado) “gerou o nível de apoio de que o PS dispõe atualmente”.

“Não é preciso afastarmo-nos da esquerda nas políticas para, com os resultados obtidos, convencer muitos eleitores do centro”, frisou.

Há duas semanas, lembremos, Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, defendeu uma ideia totalmente contrária.

“O Governo é do PS e é do PS o seu programa. Houve que fazer ajustamentos (quanto à legislação eleitoral e quanto às propostas relativas à contribuição social, designadamente), que ficaram plasmados nos acordos [à esquerda] celebrados. Estes mostraram, aliás, uma convergência programática que só a miopia do “arco da governação” impedia de ver. Mas a matriz é, evidentemente, do PS”, escreveu.

Num momento em que o PS reflete sobre o caminho a trilhar no futuro, segundo Pedro Nuno Santos, o partido tem de se lembrar do que aconteceu à social-democracia europeia nos últimos anos, de forma a não cometer os mesmos erros.

“O PS deve evitar cometer os erros que contribuíram para que, em muitos países, se alienasse parte do eleitorado tradicional da social-democracia. É essencial, no plano ideológico, saber os valores em que acreditamos, evitando uma excessiva diluição das fronteiras com outros partidos”, apontou.