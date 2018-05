Manuel Pinho assumiu cargo de ministro já com promessa de reforma do BES aos 55 anos dada por Salgado

Dois dias antes de assumir o cargo de ministro da Economia em 2005 e muito antes de saber o que futuro lhe reservava ao nível de carreira política, Manuel Pinho já tinha uma certeza: aos 55 anos, poderia contar com uma pensão equivalente a 100% do salário pensionável - cerca de 62 mil euros mensais -, em nome do BES, revela o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

Esta certeza consta de uma promessa escrita feita por Ricardo Salgado a Manuel Pinho, datada de 10 de março de 2005, 48 horas antes de assumir o cargo ministerial no Governo de José Sócrates.

“Neste virar de página da sua vida profissional, não quero deixar de reafirmar - em nome do BES que represento - os direitos adquiridos enquanto prestou serviços no Banco Espírito Santo, SA que represento - assumindo particular relevância a prerrogativa - anteriormente contratualizada consigo, pelo BES, em 10/03/2004 - de logo que completar os 55 anos de idade, solicitar a passagem à reforma, auferindo 100% do salário pensionável”, escreveu Salgado na época.

Segundo o matutino, a carta de Salgado foi apresentada por Manuel Pinho no processo cível que interpôs contra o Novo Banco e a GNB - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, em 2014, como prova de que tinha direito à pensão.

O tribunal, contudo, não deu este acordo como provado e negou o pedido da pensão a Pinho.

Na mesma missiva, Ricardo Salgado fez também um rasgado elogio a Pinho: “Ao aceitar assumir a pasta da Economia e da Inovação, num país que se debate com gravíssimos problemas de competitividade (...) e chamando para si a responsabilidade de concretizar uma estratégia de crescimento com base num plano tecnológico (...) revelou um espírito determinado e de missão que, não surpreendendo os que como nós o conhecem, constitui-lo-á credor da admiração e apoio de todos os cidadãos.”