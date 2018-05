Greves na saúde em maio fazem adiar 18 mil cirurgias

Cada dia de greve do setor da saúde leva ao adiamento, em média, de três mil operações. Só este mês, os serviços do SNS vão parar seis dias - um valor recorde. Ou seja, vão ter de ser adiadas 18 mil cirurgias, a maioria das quais já só será realizada em 2019, avança o “Diário de Notícias” esta quarta-feira.

Estes números resultam de estimativas adiantadas ao matutino pelo presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), que fez questão de lembrar que no primeiro trimestre de 2018 já decorreram dois dias de paralisação.

Entre médicos e restantes profissionais com paralisações sucessivas será mais difícil de compensar a atividade perdida. “Até porque estamos num período de maiores dificuldades nos hospitais, com muitos feriados a meio da semana, com pontes, a que se juntam restrições na contratação de profissionais. Não sendo realizada agora, alguma desta atividade programada não será recuperada este ano”, disse Alexandre Lourenço.

Segundo Jorge Roque da Cunha, secretário geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que juntamente com a Federação Nacional dos Médicos agendou o protestos dos dias 8,9 e 10 deste mês, os transtornos causados aos utentes têm um responsável: o Governo.

“Fizemos uma greve em maio de 2017, outra em outubro e anunciámos esta há três meses, e temos feito sempre apelos e tentado reunir com o ministro da Saúde para evitar esta situação”, atirou Roque da Cunha.