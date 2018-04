PS estuda proposta para congelar despejos até novas leis do arrendamento

Até as novas leis do arrendamento urbano estarem prontas e aprovadas, os despejos de inquilinos deveriam ser congelados, sugere uma proposta de projeto de lei que a direção parlamentar do PS tem em mãos, conta o “Diário de Notícias” esta sexta-feira.

Esta iniciativa partiu de um só deputado do PS: Miguel Coelho, presidente da junta de freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, a localidade que concentra boa parte dos bairros históricos da capital.

Em declarações ao “DN”, Miguel Coelho justificou a sua proposta com o tempo que ainda vai demorar todo o processo legislativo para aprovação das medidas anunciadas pelo governo, e que ontem foram aprovadas em Conselho de Ministros.

“O que é que acontece às pessoas que estão agora com a "corda ao pescoço", numa situação de despejo?”, atirou o parlamentar socialista ao “DN”. “Isso é algo que me deixa muito preocupado”, disse, defendendo que a solução passa por uma medida "transitória, uma moratória sobre os despejos até que tudo esteja clarificado”.

Segundo o deputado, até agora só recebeu “feedback positivo” da direção parlamentar socialista quanto à sua proposta; neste momento, espera por uma resposta, com a mira na discussão parlamentar já marcada para 4 de maio.