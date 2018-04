Americanos quiseram instalar centro da NSA na Terceira, mas não confiaram na capacidade das secretas portuguesas

A Base das Lajes, na ilha Terceira, foi equacionada para a instalação de um centro de processamento de informação da NSA (Agência Nacional de Segurança), num passado recente, revelou uma reportagem do diário norte-americano “New York Times” publicada esta semana. De acordo com o “Público” esta sexta-feira, o Governo de Passos Coelho chegou a ser informado desta possibilidade.

Esta iniciativa, que partiu do congressista republicano luso-descendente Devin Nunes, foi rejeitada tanto pela NSA como pela CIA, por desconfiarem da capacidade dos serviços secretos portugueses para lidar com dados confidenciais norte-americanos.

O artigo do “NYT” cita as muitas iniciativas de Devin Nunes, que lançou enquanto membro da Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, para contrariar o desinvestimento norte-americano na Base das Lajes.

De acordo com fontes oficiais em Washington, Nunes foi responsável, por exemplo, pela proposta de instalação na Terceira de uma base de drones para combater o extremismo islâmico no Norte de África. O luso-descendente tentou ainda transformar as Lajes numa base avançada para o Comando Africano do Exército Norte-Americano.

A proposta de instalação de um centro de espionagem da NSA nas Lajes, confirmou o “Público” junto de uma fonte do anterior Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), chegou a ser falada com o Palácio das Necessidades. “Foram apresentadas várias opções durante os contactos que mantivemos e essa foi uma delas”, disse ao “Público” um alto funcionário do MNE do tempo do Governo de Pedro Passos Coelho.

Ao que consta, o projecto só não avançou porque as secretas norte-americanas colocaram muitos entraves. Além de Portugal não integrar a Five Eyes - a aliança entre os serviços secretos da Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos - as agências norte-americanas não confiaram na capacidade de Portugal em garantir a integridade de informação classificada pelos EUA.