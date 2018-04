Limpeza de terrenos provocou a morte de quatro idosos em pouco mais de um mês

Em 34 dias, quatro idosos portugueses morreram enquanto limpavam os seus terrenos, vítimas das chamas de queimadas mal controladas, revela o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

O último caso, segundo o matutino, ocorreu na quarta-feira, dia 25 de abril. A vítima foi uma idosa de 73 anos, em Vinhós, no Peso da Régua.

“Todos os anos temos estas situações. Tendo em conta as novas medidas do Governo, e com prazos [até 15 de maio para limpar com fogo], acredito que principalmente os idosos sem meios financeiros ou familiares próximos se atrevam a limpar terrenos sem conhecimentos de base ou ajuda de técnicos ou dos bombeiros”, disse Rui Lopes, comandante dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, ao “CM”.

No último mês, em Viseu, houve uma série de queimadas que se descontrolaram e deram origem a incêndios; estas provocaram a morte de dois idosos - um em Penalva do Castelo e outro no Sátão.

De acordo com o “CM”, a quarta vítima mortal foi um homem de 79 anos que morreu, na sexta-feira ao final da manhã, na sequência de uma queimada descontrolada no lugar de Pisco, em Perre, Viana do Castelo.