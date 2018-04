Estado pagou arranjos aos helicópteros Kamov, mas estes ainda não podem voar

Os três helicópteros pesados do Estado - os Kamov - estão parados há três meses no hangar de Ponte de Sor; estão lá selados, sem que possam ser intervencionados e não deverão voltar às pistas a tempo da época de incêndios, apesar de já terem sido inscritos na lista das aeronaves que vão combater os incêndios este verão pelo Governo, avança o “Público” esta terça-feira.

Depois do Estado ter pago, em janeiro, à Everjets, empresa responsável pela manutenção dos helicópteros, os arranjos necessários, o valor das peças em falta para a reparação, surgiu um novo problema. Até ao momento, nem a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) conseguiu forçar uma resolução do impasse.

Os Kamov precisam de uma peça nova, o System Control PC-60, importante para a segurança da aeronave, que custa segundo a Everjets “cerca de 75 mil euros”, mas que pode ir aos 300 mil euros, de acordo com um especialista que falou ao matutino.

Segundo o contrato firmado com o Estado, a fatura destas peças deverá ficar toda do lado da Everjets, empresa que estará a viver um período de dificuldades financeiras.

Em declarações ao “Público”, Ricardo Dias, presidente da Everjets, negou que a empresa esteja com dificuldades. “Ao contrário do anterior contrato, em que o Estado pagava mais por hora de voo do que paga agora pela operação e manutenção, neste contrato as peças também estão incluídas”, assumiu.

Desde 2015, momento em que assinou contrato com o Estado, a Everjets é responsável por operar os Kamov, por assegurar a sua manutenção e ainda tem de garantir as condições totais de aeronavegabilidade, sem as quais a ANAC não atribui licenças de voo.

Para o regulador da aviação civil, a peça que está no centro da discórdia é importante em termos de segurança e o facto de o seu prazo de validade ter expirado não dá garantias aos técnicos nem à administração do regulador de que os riscos de segurança/acidentes estejam completamente afastados, escreve o jornal.