Vieira da Silva levou quase dois anos a aprovar auditoria à Misericórdia de Lisboa

A auditoria às contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que Mota Soares, ex-ministro da Solidariedade e Segurança Social, mandou fazer em fevereiro de 2015, referente à aquisição de serviços, bens e empreitadas durante os anos de 2012 a 2014, ficou logo concluída em maio de 2016, momento em que o Governo de António Costa já tinha tomado posse. Esta auditoria, contudo, só foi homologada já em janeiro deste ano por Vieira da Silva, atual responsável ministerial, revela o “Público” esta segunda-feira.

Segundo o matutino, a aprovação governamental do documento, concluído pela Inspecção-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (IGMTSSS) em maio de 2016, ocorreu no início deste ano, semanas depois de o jornal ter começado a questionar o ministro Vieira da Silva sobre a actividade da IGMTSSS e três meses depois de Santana Lopes, que foi candidato à liderança do PSD, ter cessado as suas funções de provedor.

O atraso de 20 meses na homologação do documento em causa fez com que só no final de janeiro é que o relatório fosse enviado à Misericórdia, para cumprimento das respectivas recomendações, e ao Tribunal de Contas, para apreciação das infracções financeiras detectadas quase dois anos antes.

Questionado pelo “Público”, Veira da Silva desvalorizou a demora registada na apreciação do relatório, afirmando mesmo que é normal levar vinte meses para o fazer. O prazo de aprovação “não se destaca da média do tempo gasto na análise em processos de igual complexidade”, disse.

De acordo com o jornal, a auditoria, que é muito crítica das práticas contratuais da administração de Santana Lopes na Misericórdia, foi homologada quatro dias depois da derrota do ex-provedor nas eleições para a liderança dos PSD.