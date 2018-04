Número de estrangeiros a viver em Portugal aumentou 19% em 2017

Chegam como turistas, para desfrutar os anos da reforma ou como refugiados, e acabam por se tornar residentes. O número de cidadãos estrangeiros a viver em Portugal aumentou 19% no ano passado, por comparação com números de 2016. Trata-se do maior aumento dos últimos cinco anos, revela o “Diário de Notícias” esta terça-feira.

Só em 2017, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) concedeu 29 055 autorizações de residência (AR) a cidadãos naturais de países terceiros à União Europeia (UE).

Nos últimos seis anos, de acordo com dados do SEF, Portugal regularizou quase 150 mil imigrantes, permitindo-lhes a entrada no espaço Schengen ao abrigo da legislação da imigração.

Segundo os mesmos dados facultados ao matutino pelo SEF, o número de cidadãos estrangeiros a procurar residência em Portugal voltou a aumentar depois dos anos da crise.

Pelo menos, é isso que mostram os números: em 2012, foram atribuídas 28 681 autorizações de residência, baixando para 22 600 no ano seguinte, valores que se mantiveram até 2015. Seguiu-se uma subida de 9,3% em 2016, que foi ainda mais significativa no ano passado (18,8 %).