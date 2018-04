Centeno e os aumentos na função pública: “Nunca me ouviram dizer nunca e também não vai ser agora”

Há alguns dias António Costa tentou fechar a porta à ideia de aumentos na Função Pública em 2019, mas Mário Centeno, em entrevista à TSF esta terça-feira, volta um pouco atrás e deixa algum espaço para essa ideia maturar.

“Nunca me ouviu dizer a palavra nunca e também não vai ser agora”, atira.

Na prática, tudo irá depender dos resultados económicos. “Nós anunciámos o que iríamos fazer e começar um programa de recrutamento na administração pública. Para áreas que têm estado muito fechadas, digamos assim, em termos de admissões nos últimos anos. É um caminho que está a ser feito, vai continuar a ser feito, e os equilíbrios que forem encontrados no âmbito do Orçamento de 2019 ditarão qual é o seu desenho final”, explica o ministro das Finanças.

Segundo Centeno, no Orçamento de Estado para 2019, o descongelamento das carreiras vai prosseguir “e isso é visível no quadro que foi incluído no Programa de Estabilidade”: quase 400 milhões de euros de aumento das despesas com o pessoal e, portanto, “os funcionários públicos vão ter um aumento no ano que vem, isso é garantido”.