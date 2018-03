Forças Armadas ainda esperam pelos €10 milhões para reforço de meios no combate aos incêndios

Em janeiro, foi aprovada uma lista em Conselho de Ministros que “dava” às Forças Armadas 10 milhões de euros para a aquisição de material para as missões de vigilância e rescaldo aos incêndios florestais. A dois meses da época dos incêndios, esta verba, porém, ainda não foi desbloqueada, escreve o “Correio da Manhã” esta segunda-feira.

Pelo que o matutino apurou, estão em causa quatro milhões de euros para maquinaria pesada, equipamento destinado a abrir caminhos/faixas de corta-fogo, 2,5 milhões para viaturas táticas com meios de comunicações e localização e 1,5 milhões para meios de apoio à decisão e comunicações – os meios de comunicação das FA servirão de redundância quando os do SIRESP falharem, note-se.

Segundo o “CM”, a Força Aérea, que recebeu do Governo um papel reforçado de comando e controlo dos meios aéreos deverá receber dois milhões de euros para equipar com câmaras fotográficas e sensores as aeronaves C-295 e P-3 CUP, para deteção de incêndios nascentes.

“Na sequência do que aconteceu o ano passado, estamos no processo de aquisição de meios materiais para equipar Exército, Marinha e Força Aérea, para que o nosso apoio seja mais eficaz”, disse o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, ao matutino.