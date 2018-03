Dois terços dos hospitais públicos levam mais de 90 dias a pagar

Portugal tem um problema nos pagamentos na saúde: dos 50 hospitais públicos, 33 levam mais de 90 dias a pagar as suas dívidas aos fornecedores, revela o “Público” esta quarta-feira. Em média, os hospitais portugueses demoram 196 dias a pagar as suas contas.

Segundo o matutino, desde o início de 2016 que o tempo de demora para pagamento tem vindo a aumentar; o atraso em saldar as contas até já chamou à atenção Comissão Europeia, que quer ver a média de dias por pagamento a diminuir.

No final de janeiro, o Estado tinha em dívida 951,9 milhões de euros, um valor 14% superior ao de dezembro de 2017 e 55% maior do que o de janeiro de 2017.

De acordo com os dados disponíveis no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o Centro Hospitalar de Setúbal é o mais demorado a saldar as suas dívidas. Leva, em média, 505 dias – cerca de ano e meio – a saldar as contas.