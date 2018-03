Microempresas também vão pagar menos IRC

A redução temporária do pagamento especial por conta (PEC), ou seja, uma descida no IRC, também vai chegar às microempresas, inclusive aquelas que não têm nenhum trabalhador ao serviço, já este mês, avança o “Jornal de Negócios” esta terça-feira.

Enquanto em 2017 se exigia que as empresas fossem responsáveis, pelo menos, por um posto de trabalho a título por conta de outrem para terem direito ao desconto extra, este ano essa restrição já não se aplica.

Em 2018 vão passar a beneficiar da redução do PEC todas as sociedades, coletadas em IRC (e com contabilidade organizada), mesmo quando não têm qualquer empregado ao seu serviço a ganhar pelo menos o equivalente ao salário mínimo, escreve o matutino.

Este esclarecimento consta de uma “nota informativa” emitida pela Autoridade Tributária (AT), depois de dúvidas que foram colocadas por contribuintes.

A descida do IRC, lembre-se, foi o plano B arranjado pelo Governo para compensar as sociedades da subida do salário mínimo nacional, depois de ter falhado o plano de António Costa de baixar a taxa social única (TSU).