Função Pública está envelhecida: 25% dos trabalhadores tem mais de 55 anos

Os trabalhadores da Função Pública com idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos já representam um quarto do total dos funcionários do Estado, escreve o “Diário de Notícias” esta quinta-feira. No início de 2018, quase 12 mil funcionários públicos tinham mais de 65 anos, aproximando-se da idade legal de aposentação, mais do dobro do número registado no final de 2011.

O envelhecimento dos trabalhadores do Estado foi uma das preocupações apresentadas por Mário Centeno, na quarta-feira, numa audição na Comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, lembra o matutino.

Centeno, nesse encontro, sublinhou a necessidade de renovação e de esta ser feita com tempo, até para acautelar a formação de novos quadros e a aposta numa Administração Pública que proporcione boas condições de trabalho.

Os trabalhadores da Função Pública com menos de 24 anos, no começo deste ano, eram pouco mais de 12 500, quando em 2011 o seu número chegava aos 19 400 – o equivalente a 2,7% do total de trabalhadores.