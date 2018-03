Criminalidade nas escolas de Lisboa aumentou 10% em 2017

No ano letivo 2016/17, registaram-se 1797 crimes (furtos, roubos, agressões, tráfico de droga, etc.) em escolas da área metropolitana de Lisboa, o que representa uma subida de 10% face ao período anterior (1631 crimes), revela o “Diário de Notícias” esta terça-feira.

Esta notícia tem por base dados dados oficiais do Cometlis – área do comando metropolitano de Lisboa da PSP, que inclui concelhos como Amadora, Loures e Sintra – facultados ao matutino.

A nível nacional Lisboa foi a exceção à regra: a criminalidade em ambiente escolar registou uma descida de 10% no último ano letivo, segundo dados divulgados no início do ano pela PSP.

De acordo com os diretores de escolas ouvidos pelo matutino, o patrulhamento e apoio dos agentes da Escola Segura à comunidade escolar faz toda a diferença.