Pedro Soares dos Santos: “Costa é o único neste momento capaz de construir consensos”

Para bem da economia, convém ao país que António Costa se mantenha na liderança, aponta Pedro Soares dos Santos, líder da Jerónimo Martins, em entrevista ao “Público” esta segunda-feira. Isto porque, diz, o atual primeiro-ministro é o único capaz de criar “consensos”.

“Acho que ele [António Costa] é um bom líder. Tem a capacidade para construir a paz social para que isto se consiga fazer. E é dos poucos, neste momento, que tem essa força interior e esse conhecimento suficiente do Estado português”, disse.

Quanto aos parceiros da coligação, Bloco de Esquerda e PCP, Pedro Soares dos Santos é da opinião que estes “só atrapalham”. “Tem reivindicado mais deveres do que direitos. No discurso dos parceiros do Governo, só os vejo a reivindicar. Não os vejo a falar que há obrigações. A vida é feita de obrigações e deveres. Não encontro esse equilíbrio nessa discussão”, atirou.

Segundo o empresário, o contexto sócioeconomico do país está a melhorar – desde 2013. Ou seja, não é tudo mérito do atual Governo, há mais fatores a ter em conta.

“Há pequenos sinais que a economia está a melhor de uma forma tímida, mas muito limitada. Atribuo essencialmente esta recuperação a um ciclo positivo que a Europa está a viver, e que está a arrastar todas as economias para uma conjuntura de crescimento favorável – mas quer em Portugal, quer de uma forma geral no mundo. Portugal tem o mérito de já ter saído da intervenção da falência que teve em 2011. Temos ainda uma economia muito fraca. Não temos uma economia forte e segura que consiga viver a contraciclos”, disse.

De acordo com o líder da Jerónimo Martins, são necessárias reformas estruturais para o país, pois “a dívida em Portugal não está controlada totalmente e a carga fiscal não baixa”.

Preferia ver António Costa com aqueles que “no fundo acreditem que o país tem que sofrer reformas estruturais que estão, principalmente ao nível do Estado, ainda por fazer. E atacar o problema da dívida. Se pudermos todos ter uma conversa aberta e sã sobre isto, ainda melhor. Se não, tem que ser com aqueles que consigam fazer a diferença”, disse.