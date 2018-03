Eduardo Catroga deverá sair da EDP e passar a gerir a participação da China Three Gorges na Europa

Eduardo Catroga, atual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, vai abandonar este cargo em abril para se dedicar à gestão da parte internacional da China Three Gorges, avança o “ECO” esta sexta-feira.

“Catroga vai ter um cargo internacional ligado ao maior acionista da EDP, a China Three Gorges”, disse fonte conhecedora do processo ao matutino. Segundo a mesma, o chairman da EDP vai “gerir a participação dos chineses da China Three Gorges na Europa”.

Questionado pelo “ECO”, Catroga disse as informações recolhidas pelo jornal sobre a sua vida futura eram “especulações”.

“Ele não quer que se saiba antes da Assembleia geral da EDP“, agendada para 5 de abril, explicou uma da fontes ouvidas.