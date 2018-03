Carlos Tavares e Luís Mira Amaral apontados como possíveis líderes do Montepio

Com o chumbo do Banco de Portugal a Francisco Fonseca da Silva quase dado como certo, a Associação Mutualista Montepio Geral ainda procura por um ‘chairman’ – presidente não-executivo – para o banco Caixa Económica Montepio Geral.

De acordo com o “Jornal Económico” esta sexta-feira, Carlos Tavares, ex-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e Luís Mira Amaral, ex-presidente do EuroBIC, são dois dos nomes que estão a ser estudados.

Segundo o matutino, a Associação Mutualista ainda não enviou o nome escolhido ao Banco de Portugal. Ou seja, a lista para os órgãos sociais ainda não está fechada, pelo que o processo de Fit & Proper (adequação e avaliação), a cargo do Banco de Portugal, ainda não está concluído.