Preço das dormidas em Portugal aumentou 10% em 2017

Depois dos anos da crise, a indústria hoteleira em Portugal voltou a prosperar. Só no no ano passado, devido à afluência de turistas, o preço médio de dormida por noite em Portugal aumentou cerca de 10%, segundo os dados recolhidos pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) junto dos seus associados, a que o “Diário de Notícias” teve acesso.

Nos últimos dez anos, os preços cobrados pelas dormidas em Portugal valorizaram 33% – num hotel onde em 2007 se pagava 66 euros por noite, hoje pagasse média 88 euros. Ainda assim, os preços em Portugal continuam a ser muito inferiores aos de outros pontos turísticos europeus.

“Temos crescido em preços ao mesmo ritmo do setor e é um crescimento completamente equilibrado”, disse Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, em declarações ao matutino.

De acordo com as contas da consultora internacional STR, a subida de preços no ano passado pode ter sido ainda mais acentuada: 13,2%, a segunda mais elevada ao nível europeu.