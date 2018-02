Incêndios. Idosos da zona da Sertã estão sem telefone e rede telemóvel há quatro meses

Passados mais de quatro meses dos incêndios de outubro, ainda há locais onde a rede de telefónica, que era assegurada pela Altice, ainda não foi restabelecida.

De acordo com o “Correio da Manhã” esta quarta-feira, há centenas de habitações na zona da Sertã e aldeias circundantes em que a linha térrea não foi substituída; em vez disso, a operadora enviou para os idosos, com intuito de suprir as necessidades, telemóveis.

Contudo, segundo o matutino, alguns dos moradores dessas povoações não se estão a conseguir adaptar ao novo modelo de comunicação; mais: no caso da aldeia de Abrunheira, Arganil, a operadora “nem sequer tem rede” na povoação, garantiu o filho de uma idosa de 92 anos que lá reside.

“Os técnicos disseram que iam colocar antenas para termos sinal via satélite. Mas não voltaram”, queixou-se Ângelo Nunes, 71 anos, residente em Belguinho.

Questionada pelo “CM”, a Altice Portugal contrariou a tese apresentada pelos moradores destas aldeias; garantiu ao matutino “o bom funcionamento” da rede aos clientes que “à data dos incêndios eram servidos por redes de cobre para o seu serviço de telefone fixo” e que agora receberam telemóveis.