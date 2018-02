Défice da Associação Mutualista Montepio aumentou €300 milhões em 2016

As contas consolidadas de 2016 da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG), dona do banco Montepio, deverão revelar prejuízos entre 300 e 350 milhões de euros, o que representa um agravamento de pelo menos mais de 200 milhões de euros face ao ano anterior, revela o “Público” esta quarta-feira.

A dimensão dos prejuízos registados está ainda dependente de alguns negócios da Associação Mutualista que ainda estão por concretizar. O caso da venda de 60% da holding Montepio Seguros aos chineses, CEFC Energy Company Limited, negócio assinado a 27 de novembro de 2017, mas que ainda não passou do papel.

De acordo com matutino, o Conselho Geral da AMMG vai reunir esta quarta-feira para aprovar o relatório de contas de 2016; no mesmo encontro, é provável que se discuta alguns ajustes nas listas candidatas aos órgãos sociais da Caixa Económica Montepio Geral – por exemplo, o quase certo chumbo do Banco de Portugal à indicação pela AMMG de Francisco Fonseca da Silva para ser o próximo presidente do Conselho de Administração da CEMG.

Francisco Fonseca da Silva terá omitido ao BdP, aquando da sua indicação para a liderança do banco Montepio, que o seu universo empresarial tinha dívidas de 2,2 milhões à CEMG, o que viola o artigo 85.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeira (RGICSF).

“As instituições de crédito não podem conceder crédito, sob qualquer forma ou modalidade, incluindo a prestação de garantias, quer directa quer indirectamente” a “membros dos seus órgãos de administração”, nem a “a sociedades ou outros entes colectivos por eles directa ou indirectamente dominados”, decreta a lei.