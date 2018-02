CGD pretende rescindir contrato com 571 trabalhadores este ano

A Caixa Geral de Depósitos pretende, em 2018, continuar com o mesmo volume de saídas de trabalhadores do ano anterior. Segundo o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira, a instituição vai avançar com um novo plano de rescisões amigáveis; as condições oferecidas são as mesmas que tiveram lugar no ano passado.

Ao todo, a instituição liderada por Paulo Macedo, ex-ministro da Saúde do Governo de Passos Coelho, precisa de “emagrecer” em 571 trabalhadores.

“Confirmamos que foi comunicado hoje aos colaboradores as condições do programa de rescisões por mútuo acordo para 2018”, confirmou fonte oficial da instituição bancária ao “Negócios”.

A Caixa encerrou 2017 com 8.321 trabalhadores, sendo que o quadro de pessoal contava com 8.868 funcionários – ou seja, saíram 547 profissionais. No final deste ano, a Caixa pretende já ter uma quadro de pessoal com 7.750 trabalhadores, menos 571 que no início de 2018.