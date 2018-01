Raríssimas. Vieira da Silva diz que não sentiu “nenhuma pressão” do Governo para se demitir

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social - que esteve ligado à Raríssimas e que aprovou o seu último relatório de contas antes de ir para o Governo - diz que o caso envolvendo a IPSS nunca colocou o seu lugar em causa. Mais: Vieira da Silva diz nunca ter sentido “nenhuma pressão” particular por parte do primeiro-ministro ou do Governo para se demitir.

“Não coloquei essa hipótese [de demissão] porque acho que uma responsabilidade de quem exerce cargos públicos é assumi-los [erros] e só se tivesse alguma razão que limitasse a minha capacidade de atuação é que poderia tê-lo feito”, disse o governante à “Antena 1” esta sexta-feira, naquela que é a sua primeira entrevista desde o início da polémica em que se viu envolvido.

Como já havia garantido no Parlamento, Vieira da Silva voltou a afirmar que, antes da emissão da reportagem da TVI, nunca lhe tinha chegado nenhuma informação sobre a alegada gestão danosa da antiga presidente da Raríssimas, Paula Brito e Costa.

Segundo Vieira da Silva, a sua experiência como governante tem, inclusive, caminhado no sentido de aumentar o controlo das IPSS.

“Tenho procurado que o relacionamento entre o Estado e o terceiro sector seja cada vez mais estruturado e cada vez mais dependente de regras que sejam conhecidas, das regras de concursos, da transparência”, disse.

“Nós [Governo] introduzimos no ano passado uma nova regra, que foi a de o alargamento desses acordos de cooperação estar sujeito a um concurso público”, lembrou.