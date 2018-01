Forças Armadas perderam 25% dos seus efetivos em dez anos

No espaço de dez anos, as Forças Armadas (FA) portuguesas perderam 25% dos seus efetivos. De 2005 para 2016, o contingente português - no quadro permanente e dos regimes de voluntariado e contrato - diminuiu em cerca de dez mil militares, revela o “Diário de Notícias” esta sexta-feira.

Neste momento, o limiar mínimo de 30 mil militares portugueses não está a ser cumprido: há dois mil efetivos a menos nas fileiras. Ainda assim, o Governo disse ao matutino que não há falta de candidatos, “mas de dinheiro”.

“Há constrangimentos, que não são do foro da existência ou não de candidatos mas sim orçamentais, que fazem” que o atual desequilíbrio “tenha de levar algum tempo” a ser corrigido, disse o Ministério da Defesa ao “DN”.

“Não se tratou de uma redução marcada por uma qualquer dinâmica da procura da profissão militar, mas sim por critérios de gestão de efetivos”, justificou.

O gabinete do ministro Azeredo Lopes lembrou também que “é possível ver que, em 2000, os militares em regime de voluntariado e contrato [RV/RC] representavam 44% do total de efetivos e que, em 2016, esse peso percentual é de 43,7%”.