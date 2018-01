Alojamento local. Partidos admitem a possibilidade de quotas máximas

Se tudo correr conforme o previsto esta sexta-feira, o licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos de alojamento local deverá passar a ser uma responsabilidade das câmaras municipais. Mais: as autarquias poderão ter ainda a possibilidade de estabelecer quotas máximas para garantir um equilíbrio entre alojamento local e habitação permanente.

Ao todo, vão estar em discussão no Parlamento cinco projetos de lei - PS, PCP, CDS-PP, BE e PAN -, mas algumas ideias, como a do licenciamento e fiscalização, terão luz verde quase certa, pois reúnem apoios de todos os partidos da esquerda, conta o “Jornal de Negócios”.

Dos grupos parlamentares, apenas o PSD não tem nenhuma iniciativa legislativa, por considerar que a lei, tal como está, se encontra adequada aos objetivos, escreve o matutino.

“Em caso comprovado de sobrecarga em algumas freguesias”, faria sentido que pudessem existir “mecanismos que permitam às câmaras serem ouvidas, nomeadamente sempre que há pedidos relativamente a novos alojamentos locais”, disse Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, em entrevista ao “Negócios” e à “Antena 1” no ano passado.

Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, também já se mostrou favorável à criação de quotas para proteger as freguesias mais pressionadas da capital pelo turismo - medida que tem o apoio do BE e PCP.