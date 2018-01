Administrador financeiro da Associação Mutualista votou contra aumento de capital no Montepio

Dentro da Associação Mutualista Montepio, a opção tomada a favor de um aumento de capital da Caixa Económica em 250 milhões de euros, em junho do ano passado, não foi unânime.

Segundo o “ECO” avança esta sexta-feira, Miguel Coelho, administrador financeiro da Associação Mutualista Montepio, votou contra a decisão e Fernando Ribeiro Mendes, também administrador na mesma instituição, absteve-se.

Ao que apurou o matutino, na sua declaração de voto, Miguel Coelho disse estar preocupado com as contas da Mutualista e com o facto de o investimento implicar uma perda de rendimento para a associação.

Para concretizar o aumento de capital em causa, a Associação teria de retirar poupanças que estavam aplicadas em instrumentos financeiros dos quais obtinha alguma rendibilidade - algo que acabou por acontecer.

O aumento de capital de 250 milhões de euros, comunicado à CMVM a 30 de junho do ano passado, foi concretizado através da conversão de obrigações de curto prazo, que estavam investidas na Caixa Económica, em capital do banco. Ou seja, a Associação Mutualista prescindiu de ser reembolsada daquele montante, passando a ser antes detentora de ações da instituição, no mesmo valor.