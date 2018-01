Mais de €34 milhões em benefícios fiscais para igrejas

Entre isenções e benefícios fiscais, as confissões religiosas em Portugal beneficiaram de um perdão fiscal no valor de 34,2 milhões de euros em 2016, avança o “Correio da Manhã” na sua edição desta quinta-feira.

O jornal explica que o total de entidades de confissões religiosas contempladas ultrapassa as duas mil, ainda que as ligadas à Igreja Católica tenham recebido a maior fatia: 32,6 milhões de euros no total. Quanto à IURD, terá poupado cerca de 289 mil euros

A maioria dos benefícios reportam-se à isenção do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).