Fisco desistiu de cobrar dívida de €125 milhões à Brisa

Após a Brisa ter vendido a sua participação na Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) no Brasil, em 2010, operação que permitiu um encaixe de 1,3 mil milhões de euros ao grupo liderado por Vasco de Mello, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) emitiu um pedido de liquidação adicional de aproximadamente 125 milhões de euros. Contudo, esse valor acabou por nunca chegar aos cofres do Estado - foi perdoado.

No relatório de inspeção a este negócio em 2015, um inspetor da Unidade de Grandes Consumidores (UGC) defendia que esta operação de venda devia ser sujeita a imposto em Portugal - uma posição contrária à defendida pela empresa, conta o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira

Só que, depois de muitos avanças e recuos, a UGC, já em 2016, voltou atrás.

A AT pediu dois pareceres internos devido a esta situação, o que não serviu de muito. Um primeiro suportava a tese do inspetor; um segundo dava razão à empresa.

A UGC resolveu, então, seguir as conclusões deste último parecer e optou pela anulação da dívida.

O matutino questionou o Ministério das Finanças - porque é que, perante as conclusões dos pareceres se optou por aquele que sustentava a sua anulação - mas não obteve qualquer resposta por parte da equipa de Mário Centeno.