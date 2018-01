Fernando Negrão e o financiamento partidário: “Processo devia ter sido conduzido com maior publicidade”

Em plena polémica por causa das alterações feitas às escondidas para o financiamento dos partidos, Fernando Negrão considera que que “todo o processo devia ter sido conduzido com maior publicidade”.

Em entrevista ao “Público” e à Rádio Renascença, esta quinta-feira, o presidente da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência em Funções Públicas e deputado do PSD, afirma que “todos nós, na política, devemos ter a noção de que há um problema em Portugal quanto à perspetiva negativa que os portugueses têm sobre os partidos políticos, e os partidos têm alguma culpa”.

“Ainda não entendi bem porque é que nós, políticos, quando tratamos de assuntos em causa própria, não temos um especial cuidado”, acrescenta Negrão.

O deputado entende que o processo foi conduzido sem que fosse feita alguma “ligação com a comissão da transparência”. “Não houve nenhum atropelo às regras de funcionamento da Assembleia da República”, diz, ressalvando contudo que “todo o processo devia ter sido conduzido com maior publicidade”. “Isso não tenho dúvidas”, justifica.

Na mesma entrevista, o deputado social-democrata defende mudanças radicais no funcionamento da Assembleia da República. “Se o Governo e os partidos olhassem para o Parlamento de outra forma, eu admitira a exclusividade dos deputados. Mas hoje, sabemos bem, os deputados não têm o poder que deviam ter, porque não têm meios de trabalho. Não têm assessores com qualidade para ter iniciativa legislativa e o Parlamento vai-se transformando num instrumento do Governo”, acusa.

Para Fernando Negrão, o poder legislativo está sobretudo nas mãos do Governo, não nas dos deputados. “Aumentou o poder verbal do Parlamento, mas não o poder legislativo, porque os deputados estão muito limitados nos seus meios para fazerem intervenção legislativa”, diz.