Ministério Público não aceita em tribunal acusações contra Proença de Carvalho

O Ministério Público não quer que as acusações feitas por Orlando Figueira contra Daniel Proença de Carvalho sejam discutidas no âmbito do processo Fizz, cujo julgamento está marcado para 22 de janeiro. Invoca o risco de se tornarrm “sub-repticiamente” numa contestação encapotada da mesma acção judicial, avança o “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

Segundo um requerimento assinado pelo procurador José Góis, tendo em conta a acusação de Orlando Figueira, “dificilmente se afigura que os factos que da mesma constam possam ser chamados à colação em sede de audiência”.

Orlando Figueira - que está acusado de corrupção - disse que Proença de Carvalho lhe pagou a defesa durante um ano, após ter sido indiciado no âmbito da Operação Fizz, apenas para que nunca o envolvesse no caso. Assegurou que nunca falou com Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, e que a sua contratação nada tinha a ver com os interesses do então político.

Mais: de acordo com Orlando Figueira, foi Daniel Proença de Carvalho e Carlos Silva, vice-presidente do BCP, que o convidaram a ir trabalhar para Angola.