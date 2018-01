Fisco perdoou €2,4 mil milhões em 2016

O Ministério das Finanças perdoou 2,4 mil milhões de euros ao longo de 2016, mais 700 mil euros do que em 2015, de acordo com dados divulgados pela Autoridade Tributária. Esta notícia é avançada esta quarta-feira pelo “Correio da Manhã”.

Bancos, fundações, empresas, clubes desportivos e municípios foram os principais beneficiados pelo Ministério das Finanças, que alargou o “perdão” a mais sete mil entidades em 2016, elevando o universo de contribuintes abrangidos para cerca de 35 500.

De acordo com a listagem do Fisco, cerca de 300 entidades tiveram benefícios fiscais superiores a um milhão de euros.

Segundo o matutino, o município de Lisboa, com benefícios de 45 milhões de euros, o Grupo EDP com 38 milhões de euros e a TAP, com cerca de 22 milhões de euros, lideram a lista das entidades que tiveram o maior volume de benefícios fiscais atribuídos.