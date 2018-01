Centeno começa 2018 com folga de €350 milhões

Depois de ter sido elogiado por Marcelo Rebelo de Sousa na sua mensagem de Ano Novo, Mário Centeno começa 2018 com mais uma boa notícia. O bom desempenho das contas públicas em 2017 permitiu ao Governo não ter de contar com a totalidade da receita extraordinária proveniente da devolução da garantia do BPP para cumprir o objetivo de um défice de 1,3% ou inferior.

Desta forma, o Governo de António Costa vai entrar em 2018 com uma almofada adicional de 350 milhões de euros para atingir as suas metas orçamentais, conta o “Público” esta terça-feira.

Segundo o matutino, quando faltavam poucos dias para o final do ano, continuava ainda por chegar aos cofres do Estado a grande maioria do total de 450 milhões de euros que o Executivo esperava receber por conta do BPP.

De acordo com os dados do INE, durante os três primeiros trimestres de 2017, foi registada uma receita proveniente do universo BPP de 73 milhões de euros.

O restante valor, que deverá chegar em 2018, ainda aguarda a autorização final do juiz que lidera o processo de insolvência para que se possa realizar por completo a transferência.

Como não foi usada em 2017, a receita com a devolução da garantia do BPP veio oferecer, na prática, ao Governo mais uma almofada de segurança para o novo exercício orçamental.