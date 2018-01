D. Januário diz que o Estado tem situações mais urgentes para resolver que o aumento do salário mínimo

Há situações mais urgentes para resolver que o aumento do salário mínimo, defendeu D. Januário Torgal Ferreira, Bispo emérito das Forças Armadas, em entrevista à “TSF” esta segunda-feira, dia em que entra em vigor o aumento para 580 euros decidido pelo Governo com os partidos da esquerda.

“Lançam as mãos à cabeça com a subida do salário mínimo. Porque é que não se preocupam com gente que na prática não tem o suficiente para viver? Eu não tenho visto essa preocupação”, começou por dizer D. Januário Torgal Ferreira.

“A preocupação pelos outros… sem riqueza...sem riqueza, nós temos que distribuir e eu não vejo essa distribuição, eu não vejo essa partilha. E acho que era aqui que devíamos pôr o acento tónico para o tal desenvolvimento integral. Os pobres menos pobres e os ricos… mais ricos, com certeza, podem ser mais ricos, mas que partilhem”, explicou.

Para o Bispo emérito das Forças Armadas, se os ricos “não partilham, o Estado tem obrigação moral de lhes cortar a coleta”, concluiu.