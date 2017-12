Financiamento dos partidos. Deputados aprovaram bónus no IVA sem conhecer impacto financeiro

Continuam a surgir problemas com a forma como foram conduzidas as alterações à legislação do financiamento partidário. Segundo o “Público” esta sexta-feira, o bónus no IVA aos partidos políticos foi aprovado pelos deputados que pertenciam ao grupo de trabalho, sem que o Ministério das Finanças se tivesse pronunciado sobre o impacto financeiro desta medida.

A medida em causa só foi enviada para o Ministério tutelado por Mário Centeno na noite anterior à aprovação das mudanças à lei de financiamento dos partidos políticos.

De acordo com o matutino, o pedido chegou no final do dia de quinta-feira, dia 20, e com o debate e votação da lei marcados para sexta-feira de manhã, o Ministério das Finanças disse não ter como dar uma resposta em tão curto prazo.

Até ao momento, este cenário ainda não se alterou: os deputados ainda não têm qualquer informação oficial sobre o custo que o alargamento da isenção do IVA a todas as despesas suportadas pelos partidos políticos representará para o Estado.