António Saraiva: “O país ganharia se o actual Governo tivesse na sua direita parlamentar algum apoio mais construtivo”

Uma direita coesa e centrada faz falta ao Governo de António Costa, nem que não seja para não estar dependente do peso “excessivo” do BE e PCP nas suas iniciativas políticas, defendeu António Saraiva, líder da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), em entrevista ao “Público” e à “Renascença” esta quinta-feira.

“Acho que o país ganharia se o actual Governo tivesse na sua direita parlamentar algum apoio diferente, mais construtivo, mais assertivo, do que aquele que tem tido. O actual PSD tem sido ausente e errático na sua política. A nova liderança do PSD poderia trazer, em termos parlamentares, em geometria variável nesta ou naquela medida, um apoio a medidas que este Governo possa lançar. Se nesta ou naquela solução tivesse o apoio de uma direita assertiva e construtiva, ao libertar-se dessa enorme dependência que tem da esquerda, todos ganharíamos”, atirou.

Segundo António Saraiva, “é necessária uma ampla maioria parlamentar para as reformas de que o país necessita”. E tal não será possível com os partidos que apoiam, neste momento, o Governo.

Para o líder dos patrões, o excessivo peso que o BE e PCP têm no actual Governo - “porque a actual maioria está muito refém dessa maioria das esquerdas” -, tem limitado “algumas reformas”.

Ainda assim, defendeu que a atual legislatura deve ir até ao fim. “Os indicadores económicos são francamente positivos, por isso a "geringonça" que inicialmente foi vista com receio por parte dos investidores, isso esmoreceu ao longo destes dois anos. Defendemos é a estabilidade política e social, dizemos que o que se deve é preservar a estabilidade da legislatura e que ela dure até ao fim - e que o PS se consiga libertar (até agora tem estado muito preso, muito refém da esquerda) e seja mais ousado nas reformas e políticas”, disse.



Nas eleições legislativas marcadas para 2019, de acordo com António Saraiva, o PS “tem condições únicas para depender menos num futuro próximo do que depende hoje dos dois partidos de esquerda”.