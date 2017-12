Alojamento local não vai pagar Segurança Social

Em 2018, quem tiver rendimentos exclusivamente provenientes do alojamento local vai deixar de ter de fazer descontos para a Segurança Social, avança o “Diário de Notícias” esta quarta-feira.

O novo regime contributivo, aprovado pelo Conselho de Ministros na semana passada, determina que “são excluídos do âmbito pessoal do regime dos trabalhadores independentes os titulares de rendimentos da categoria B resultantes exclusivamente do arrendamento urbano e do alojamento local”.

Esta medida constava da proposta que foi submetida à apreciação dos parceiros sociais e manteve-se no diploma final, segundo confirmou o matutino junto de fonte oficial do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

O número de registos de alojamento local mais do que quadruplicou nos últimos quatro anos ao passar de 13 mil em 2014 para os mais de 55 mil que atualmente existem.