Incentivo aos genéricos “dá” quatro milhões de euros a farmácias portuguesas

Durante o primeiro semestre de 2017, as farmácias portuguesas receberam quatro milhões de euros ao abrigo do novo regime de incentivos do Governo para vender mais medicamentos genéricos, revela o “Correio da Manhã” esta terça-feira. Este incentivo entrou em vigor em janeiro deste ano.

Segundo dados do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR), nos primeiros seis meses do ano, os doentes portugueses pouparam 257,7 milhões de euros com o consumo destes medicamentos.

Por sua vez, a dispensa dos genéricos por parte das farmácias representou durante este período uma quebra de receitas de 12,6 milhões de euros. De acordo com o matutino, os quatro milhões de euros de incentivos cobrem apenas um terço desse esforço levado a cabo pelas farmácias.

Em setembro, a quota dos genéricos atingiu os 47,9%, o valor mais alto dos últimos anos.