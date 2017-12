Esquema nas eólicas custa aos portugueses €50 milhões por ano

Um esquema na produção de eletricidade derivada das eólicas à noite custa aos consumidores portugueses um euro por mês, cerca de 50 milhões de euros por ano através da fatura da luz, avança o “Correio da Manhã” esta terça-feira.

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, já disse tratar-se de uma “prática inadmissível” e pediu uma avaliação desta situação à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

O que acontece é o seguinte: há entidades privadas, responsáveis pela gestão das barragens, que compram a energia eólica produzida durante a noite, a um preço muito baixo ou quase nulo, para bombear água do rio para as albufeiras.

Comprada em mercado por um valor muito baixo, esta energia é usada pelas barragens para bombear água de volta para albufeiras. De acordo com o matutino, quando volta a passar nas turbinas, a energia regressa ao sistema elétrico, onde é comercializada a um preço superior.

Segundo o pedido de avaliação de Jorge Seguro Sanches ao supervisor do setor da energia (ERSE), esta combinação “pode levar a que a mesma entidade venda a energia a valores bem acima do preço do mercado e a adquira a preço zero ou próximo disso, numa operação totalmente custeada pelos consumidores”.

Este esquema, na prática, só acontece porque o regime que vigora em Portugal prevê que toda a energia produzida a partir de fontes renováveis seja totalmente adquirida pela rede a um preço mais elevado.