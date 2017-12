Ainda há 47 milhões em notas de escudo por trocar. Prazo acaba a 29 de dezembro

Termina a 29 de dezembro o prazo para os portugueses trocarem por euros as notas de escudo que ainda possam ter guardadas, caso contrário poderão ficar de “mãos a abanar”. Na prática, o fim do prazo para a troca significa que estas foram as notas que deixaram de circular há exatamente 20 anos.

Segundo o “Diário de Notícias” esta terça-feira, os portugueses ainda mantêm em casa 4,2 milhões de notas de escudo - cerca de 46,6 milhões de euros, de acordo com dados do Banco de Portugal revelados ao matutino.

No final de novembro, ainda estavam por trocar 2,7 milhões de notas de mil escudos, o equivalente a mais de 13 milhões de euros.