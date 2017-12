Mulher de Vieira da Silva sob suspeita no caso da Raríssimas

Sónia Fertuzinhos, deputada do PS e mulher do ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, está sob suspeita de recebimento indevido de vantagem no âmbito do caso da Raríssimas, devido a uma viagem feita à Suécia, nos dias 8 e 9 de setembro de 2016, para representar a IPSS em causa, conta o “Correio da Manhã” esta sexta-feira.

A investigação em curso da Unidade Nacional de Combate à Corrupção está a tentar perceber os contornos em que essa viagem foi feita, em particular se foi usado dinheiro da Raríssimas nessa deslocação.

Segundo o matutino, Fertuzinhos já tinha afirmado que a deslocação foi inicialmente paga pela Raríssimas, mas que foi posteriormente reembolsada pela instituição que organizou a conferência.

Contudo, o Ministério Público suspeita do crime de recebimento indevido de vantagem: a Raríssimas poderá não ter sido ressarcida do dinheiro que pagou pela viagem.

Lembremos que Paula Brito e Costa, ex-presidente da Raríssimas, foi esta quinta-feira constituída arguida pelos crimes de recebimento indevido de vantagem, peculato e falsificação de documento, após uma série de buscas.

Nos mandados de buscas de quinta-feira, o procurador do Ministério Público faz referência às suspeitas sobre Sónia Fertuzinhos.