Em oito anos, bancos custaram 14,6 mil milhões de euros ao Estado

Entre 2008 e 2016, os encargos do Estado com o salvamento e a ajuda aos bancos foram de 14,6 mil milhões de euros, o equivalente a quase seis vezes o valor do défice estimado para este ano, conta o “Diário de Notícias” esta sexta-feira.

Este número é do Tribunal de Contas (TdC) e consta do Parecer sobre a Conta Geral do Estado referente a 2016, publicado nesta semana. Só em juros, explica o matutino, terão sido desembolsados 1,8 mil milhões de euros.

No espaço de oito anos, o Estado terá gasto 20,8 mil milhões de euros (o equivalente a 11% do produto interno bruto, PIB) em despesas de capital e correntes. Ao mesmo tempo, conseguiu recuperar 6,2 mil milhões de euros.

De todas as ajudas do Estado, as únicas duas operações que deram dinheiro até agora foram as ajudas ao BCP, com uma receita líquida de 211,4 milhões de euros, e ao BPI, que permitiu o encaixe de 167,5 milhões.