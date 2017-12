Novo código de ética proíbe viagens pagas por empresas de dispositivos médicos

A partir de 2018, as empresas de dispositivos médicos vão ser proibidas de pagar diretamente viagens de médicos a congressos e formações, avança o “Diário de Notícias” esta quinta-feira.

Aprovado este mês, o novo código de ética da Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos (Apormed) obriga os seus associados a dar os patrocínios a entidades como hospitais ou sociedades científicas. Depois, serão essas mesmas entidades a escolher os profissionais de saúde que devem participar nos eventos.

De acordo com os dados publicados na Plataforma de Transparência e Publicidade, em 2017 houve viagens a congressos e simpósios pagas a médicos que ultrapassaram os 15 mil euros por pessoa.

Segundo contas do “DN”, os vinte maiores patrocínios diretos a profissionais de saúde neste ano chegam quase aos 130 mil euros.

“Durante décadas, pelo facto de o Estado não ter capacidade para dar formação contínua aos seus profissionais de saúde, foi a indústria que assegurou essa formação, para que os profissionais pudessem acompanhar aquilo que é o estado da arte, as atualizações nas suas áreas. O que acontecia era que estas indústrias convidavam diretamente os profissionais de saúde para os eventos”, explicou João Gonçalves, secretário-geral da Apormed, em declarações ao matutino.

“Agora, o que vai passar a acontecer no próximo ano é que a indústria deixa de fazer patrocínio direto. Ele passa a ser feito a uma entidade terceira, que podem ser os hospitais ou outras instituições do SNS, as sociedades científicas, as associações, as ordens profissionais, que vão depois convidar os profissionais que considerem mais adequados”, disse.