Fitch deve retirar dívida pública portuguesa do “lixo”

Caso as previsões estejam certas, depois da Standard & Poor's terá chegado a vez da agência de rating Fitch tirar a dívida pública portuguesa do “lixo”. Segundo o “Dinheiro Vivo” e o “Jornal de Negócios”, o anúncio deverá ser feito ainda esta sexta-feira.

A confirmar-se esta notícia, Portugal verá serem-lhe abertas as portas de mercados de biliões de euros.

A Fitch deverá dar uma nova notação de investimento a Portugal, subindo o rating de BB+ para BBB.

Com esta mudança, Portugal irá alargar muito o número de possíveis investidores na sua dívida, passando a ser elegível para constar em vários índices.

De acordo com a imprensa de hoje, o facto de duas agências darem um rating acima de “lixo” permite sair de um índice com uma capitalização de 155 mil milhões de euros para outro com 6 biliões.